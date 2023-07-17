3 حالات تؤدي إلى حظرك على واتساب.. احترس منها

3 حالات تؤدي إلى حظر المستخدمين حيال استخدامها عبر واتساب .

وذلك نتيجة لبعض الأخطاء التي تعرضهم لذلك، فتبادل الدردشات والصور ومقاطع الفيديو مع مصادر مجهولة.

من ضمن الأمور التي تتسبب في إيقاف حساب المستخدم بشكل نهائي، لعدم اتباعه عدد من القواعد المفترض الالتزام بها.

مخالفة سياسة الخصوصية، قد تؤدي إلى حظرك نهائيًا، لأن ذلك يعد انتهاكًا للمعايير الأساسية الخاصة بالتطبيق.

و3 أخطاء تؤدي إلى إيقاف التعامل مع واتساب نهائيًا، لذا رصدت صحيفة «the sun» البريطانية، أبرز هذه الأخطاء التي يمكن استعراضها فيما يلي:

يلجأ الكثيرون، إلى تحميل واتساب عبر مواقع مجهولة المصدر، التي تطرح نسخة مزيفة من الإصدار الخاص بالتطبيق.

لأن الإصدار الرسمي والأصلي متوفر في مكان واحد، من خلال متجري App Store لمستخدمي منتجات شركة آبل.

أو Google Play Store لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وهدفهم الوحيد من تحميل هذه النسخ المزيفة، لاحتوائها على بعض الميزات التي قد لا يوفرها الإصدار الرسمي من واتساب.

وتتواجد في بعض الأحيان في صورة تطبيقات GBWhatsApp وWhatsApp Plus وWhatsApp Pink وغيرها.

ففي حالة استخدامها تعمل على حظر مستخدميها نهائيا، لذا يفضل الالتزام بالإصدار الرسمي.

مراسلة الأشخاص الذين لا تعرفهم

وجب الحذر عند تبادل الرسائل والملفات مع أشخاص مجهولة المصدر، لأن ذلك يعرضك لانتهاك خصوصيتك.

بالإضافة إلى عملية حظرك بشكل نهائي، وإيقاف عملية تبادل الرسائل للأبد.

وذلك في حالة إبلاغ الأشخاص عنك أنك متطفل، وعند وصول عدد كبير جدًا من التقارير، ليقرر حظر رقمك تمامًا.

إرسال الرسائل الآلية أو المجمعة

تعد عملية إعادة توجيه الرسائل بشكل مبالغ فيه، إلى الكثير من المستخدمين على التطبيق.

سواء كانوا من أصدقائك أو أعضاء في مجموعات أخرى على واتساب، أمر خطير للغاية، ويعرضك للحظر.

لاعتبارها رسائل عشوائية تتمكن تقنية واتساب من اكتشافها والعمل فورًا على حظر المستخدم.