نائب أمير المدينة يزور حلقات القرآن الكريم في المسجد النبوي

المدينة المنورة : البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة تفقدية لحلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في رحاب المسجد النبوي، يرافقه المشرف العام على الحلقات إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

واطّلع سموه خلال الجولة على الحلقات التي تستوعب نحو 50 ألف طالب وطالبة على مدار العام، منهم أكثر من 20 ألف يتدارسون القرآن الكريم وعلومه عبر تقنية الاتصال المرئي، بإشراف أكثر من 1100 معلم ومعلمة.

وخلال الجولة قدّم الشيخ القاسم، ملمحاً عن تنوع الفئات العمرية المستفيدة من خدمات الحلقات، التي تشمل جميع الفئات السنية وفق منهج التلقين والحفظ ومن ثم المراجعة، وصولاً إلى الإجازة في هذا الصرح الذي يقدم خدماته للملتحقين السعوديين بالإضافة إلى الطلاب والطالبات من مختلف جنسيات دول العالم.

يُذكر أن حلقات التحفيظ والمتون العلمية في مسجد رسول ﷺ خرّجت خلال العام الماضي 2022م، 580 طالباً وطالبة من الحافظين والحافظات، في حين بلغ عدد الإجازات في القرآن الكريم 1260 إجازة، كما أُجيز 15.625 طالباً وطالبة في السنة النبوية والمتون العلمية.