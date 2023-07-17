معامل البحر الأحمر تدعم مقدرات المواهب

البلاد ــ جدة

يسعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، إلى تعزيز صناعة السينما في المملكة وفي هذا السياق ، تنمو معامل البحر الأحمر، كمنصة واسعة النطاق لتشمل برامج متعددة، بما في ذلك ” اللودج “، كما تواصل المعامل جهودها من أجل بناء ، نظام بيئي ، متكامل يدعم عملية تطوير صانعي الأفلام ليتمكنوا من المضي قدماً بمشاريعهم إلى الأمام وتقديمها إلى صندوق البحر الأحمر للدعم المادّي ثم إلى سوق البحر الأحمر للطرح والبيع، بهدف تعزيز صناعة سينمائية مزدهرة في المملكة، وفي هذا الصدد أطلق معمل المسلسلات أحد برامج معامل البحر الأحمر ورشته التدريبة الأولى في لوس أنجلوس بمشاركة المتدربين السعوديين والمقيمين من الكتاب المحترفين والمواهب الصاعدة الذين تم اختيارهم من قبل معمل البحر الأحمر للمشاركة في ورش التدريب طوال فترة البرنامج بهدف تهيئتهم لكتابة قصص مقنعة وإعدادهم لطرح حلقاتهم التجريبية لشبكات التلفزيون الكبرى وإنشاء منصة من كتاب المسلسلات والحلقات وذلك من خلال ارشادهم ومنحهم الأدوات اللازمة لخلق أعمال تلفزيونية واسعة الصدى.



وتضمنت الورشة التي قدمها كوكبة من كتاب التلفزيون المحترفين ومعدي البرامج وخبراء الصناعة مثل ديفيد جانولاري , وبوب جرينبلات , ومارك شيري محاضرات حصرية للمشاركين تعزز من القدرات الموجودة للمتدربين وتعلمهم قدرات جديدة وترشدهم على الآليات المناسبة للتطبيق العملي لتحقيق الالتزام بالنهوض بمهنة الكتابة , كما تم تنظيم جلسة ارتجال للمشاركين مع خايمي موير، وجولة داخل نقابة الكتاب الأمريكية. وتأتي الورشة تماشياً مع أهداف مهرجان البحر الأحمر للنهوض بالكتاب المحترفين والموهوبين واستقطابهم وسقل مهاراتهم من خلال إقامة الورش وتبادل الخبرات، واحتضان الإبداع والفن، سعياً منه أيضاً لدعم المجتمع الفني والثقافي في المملكة. يذكر أن معمل السلسلة هو برنامج كتابة احترافي وابداعي يوفر للكتاب فرصة العمل على تطوير الحلقة التجريبية للمسلسل التلفزيوني ويختار معمل السلسلة المشاريع ليتم تطويرها بشكل كامل كما يتألف البرنامج من ورش عمل جماعية للكتاب واجتماعات فردية تقام هذه الورش ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.