محافظ جدة يدشن ضاحية “سدايم” السكنية

جدة : البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، ضاحية “سدايم” السكنية شمال أبحر بجدة، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان يزيد بن إبراهيم النفيسة.

وشاهد سموّه والحضور عرضاً مرئياً عن ضاحية “سدايم” التي تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، وتتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة.

وثمّن المهندس البدير دعم سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، في تذليل العقبات لتسريع توفير الإسكان للمواطنين في المنطقة، ولسمو محافظ جدة على حضوره وتدشينه للضاحية، مبيّنًا أن المنطقة تشهد حراكًا كبيرًا في التطوير وأن الضاحية تأتي امتدادًا لما سبقها من طرح العديد من الضواحي والمجتمعات السكنية، وذلك لزيادة المعروض العقاري في المنطقة توافقاً مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

من جهته أكد النفيسة أن ضاحية “سدايم” تقدم مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة متعرجة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، وتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة بالقرب من شاطئ البحر.

وأشار إلى أن الوطنية للإسكان تعمل على الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 51 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 15 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 37 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم.

وجرى خلال حفل التدشين توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركة الوطنية للإسكان ومجموعة من شركات التطوير العقاري، إضافة إلى توقيع مذكرات تعاون مع البنك الأول وبنك البلاد لتقديم عروض تمويلية خاصة لمستفيدي ضاحية سدايم.