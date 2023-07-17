تأكيد المواصفات السعودية بالمنتجات الأوروبية

البلاد – الرياض

يرأس محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وفد الهيئة الذي يزور عددًا من دول الاتحاد الأوربي لبحث سبل الارتقاء بجودة المنتجات المستوردة والمتداولة في السوق السعودي.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود الهيئة في التعريف بالتجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، وتفعيل التواصل مع المصنعين والموردين محليًا ودوليًا، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، وذلك للمساهمة في زيادة التبادل التجاري وتقليل العوائق الفنية للتجارة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين.

وسيقوم الوفد خلال الجولة بزيارة كل من؛ ألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وإسبانيا، لعقد ورش عمل تعريفية لشرح المتطلبات الفنية للتصدير إلى للمملكة مثل: التعريف بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، ومنصة سابر الإلكترونية، واللوائح الفنية، وعلامة الجودة السعودية، وإجراءات إصدار شهادات المطابقة للسيارات الكهربائية وغيرها.