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الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1444 هـ      17 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات الحرارة بواقع 49 درجة مئوية، تلاهما القيصومة التي سجلت 48 مئوية.

وجاءت كل من المدينة المنورة ووادي الدواسر في المركز الثالث بتسجيل 47 درجة مئوية، أما الرياض وبريدة ورفحاء فسجلوا 46 مئوية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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