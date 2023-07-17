الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم

الدمام : البلاد
أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.
أعلى درجات الحرارة المسجلة على #المملكة اليوم #الاثنين 2023/7/17م#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/uKpaYZssB6
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 17, 2023
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات الحرارة بواقع 49 درجة مئوية، تلاهما القيصومة التي سجلت 48 مئوية.
وجاءت كل من المدينة المنورة ووادي الدواسر في المركز الثالث بتسجيل 47 درجة مئوية، أما الرياض وبريدة ورفحاء فسجلوا 46 مئوية.