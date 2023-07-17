الخط العربي.. مصدر إلهام بالفنون البصرية

البلاد ـ الرياض

تمضي هيئة الفنون البصرية في تنفيذ برامج دعم المبدعين ، وتفعيل آليات الإبداع وفق أطر، ممنهجة ، وهناك العديد من الإنجازات في سجل الهيئة منذ إنطلقتها ومنها إطلاق لقاءً افتراضياً مفتوحاً حول استخدام فنّ الخط العربي المعاصر كمصدر إلهام للفنانين في قطاع الفنون البصرية، بمشاركة عدد من الفنانين المهتمين، باستخدام فن الخط العربي المعاصر، والقيّمين الفنيين في المجال، إضافة إلى الباحثين في قطاع الفنون البصرية من منظّمين وممارسين.



وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من التجارب في استخدام “فن الخط العربي المعاصر” ، وعرض الممارسات الإبداعية محلياً وعالمياً في توظيف فن الخط العربي المعاصر كأسلوب إبداعي فريد، ضمن قطاع الفنون البصرية، بالإضافة إلى مناقشة استخدام الفنانين البصريين له، كأحد الأساليب التعبيرية في أعمالهم الفنية.