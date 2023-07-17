التحلية تستعرض خبراتها الريادية في منتدى أممي

البلاد – الرياض

استعرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خبراتها ومبادراتها وفرصها وتقنياتها لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتحسين مؤشرات رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز كفاءة الطاقة،بجانب جهودها الحثيثة لتعزيز البحث والابتكار للحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى رفيع المستوى لعام 2023م المعني بالتنمية المستدامة،الذي تعقده الأمم المتحدة حتى 19 يوليو الحالي في مدينة نيويورك.

وعرضت “التحلية” – التي تشارك ضمن وفد المملكة الذي يضم (22) جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي- تجربتها الريادية للمياه النظيفة وتعزيز أمن الإمداد المائي وتحسين إدارة واستغلال الموارد الطبيعية،انطلاقاً من موقعها الريادي كقائد لصناعة التحلية، وداعم لتطوير التقنيات والحلول الابتكارية، التي تُعزز جودة الحياة،وتُحقق الاستدامة في قطاع المياه وفق رؤية المملكة 2030.

وكشفت عن أبرز مشاريعها ومبادراتها الفعالة لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري في صناعة التحلية،القائمة على تبنِّي مفهوم تعظيم الفائدة من الموارد واستثمار فرص وتقنيات تدوير الرجيع الملحي للاستفادة من منتجاته الثانوية،بما يسهم في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق عوائد مالية. كما أبرزت أفضل مرتكزاتها وممارساتها لدعم عملية التحسين المستمر في مؤشرات رفع الكفاءة التشغيلية ، بجانب الاستثمار في القدرات البشرية المتقدمة.