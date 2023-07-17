ارتفاع المناولة في ميناء الملك عبدالله

البلاد – جدة

حقق ميناء الملك عبدالله إنجازاً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي، بتسجيله زيادة جديدة في مناولة الحاويات بنسبة 2.3 % و 98 % في البضائع السائبة الزراعية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتؤكد الزيادة في مناولة الحاويات على دور الميناء الريادي في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، والتعامل بكفاءة وقدرة مع متطلبات الصناعة المتغيرة الأمر الذي يرسخ مكانته بين الموانئ الأسرع نمواً عالمياً، حيث تُعد الزيادة الملحوظة في تداول البضائع الزراعية السائبة شهادة على الالتزام بدعم أهداف الأمن الغذائي في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحسين استيراد وتخزين وتوزيع الشحنات الزراعية السائبة، ما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأمن الغذائي.

وأدت عملية التطوير المستمرة للميناء إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث سجل الميناء أعلى رقمٍ لمناولة الحاويات على متن سفينة واحدة على مستوى موانئ المملكة وذلك بمناولة 20,153 حاوية قياسية خلال 77.46 ساعة ، بالإضافة إلى مناولة أكبر سفينة حاويات في العالم.