75 ملياراً محفظة شركات التمويل

البلاد – جدة

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي” ساما” أن إجمالي قيمة محفظة شركات التمويل في المملكة، نمت بنسبة 11 % لتصل إلى 75.45 مليار ريال، وبلغ حجم التمويلات الجديدة نحو 27.62 مليار ريال بنسبة نمو 9 %، فيما بلغ صافي الدخل المجمع لقطاع شركات التمويل ارتفع إلى 1.86 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وطبقا للتقرير، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 % بنهاية العام 2022، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات نسبة 3 %. ويمثل القطاع العقاري نسبة 35 % من تصنيف المحفظة التمويلية، فيما تمثل القطاعات الأخرى 65 %، واستحوذ قطاع التمويل العقاري السكني على 22.5 مليار ريال.