11915 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

البلاد – الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو الحالي، عن ضبط (11915) مخالفًا، منهم (6359) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3753) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1803) مخالفين لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (35700) وافد مخالف، منهم (29620) رجلاً، و(6080) امرأة ، وقد جرى إحالة (26161) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3407) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (4508) مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.