113 مركزاً متخصصاً لفحص المركبات

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن خطتها المستقبلية لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بمعدل 242 %، بعد توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص.

وأوضحت أن الخطة تستهدف زيادة عدد المراكز من 33 حاليًا إلى 113 مركزًا متخصصًا في مناطق المملكة، مشيرة إلى اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري، وفتح باب التقدم؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات، وقد تقدمت 34 جهة استوفت منها 9 جهات الاشتراطات الأساسية، فيما انسحبت جهة واحدة، ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري (8) جهات جديدة.