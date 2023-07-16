متنزه الحسام واجهة سياحية ومقصد للزوار

البلاد ـ الباحة

يحتضن منتزه الحسام بالقيم بمدينة الباحة الذي يُعد أهم الواجهات السياحية بالمنطقة لما يتميز به من تجهيزات سياحية جاذبة للزوار, العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة ضمن فعاليات “صيف الباحة أجمل 44”. ويقع المنتزه في وسط مدينة الباحة بمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع، ومساحات خضراء استحوذت على 80 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية، ويوفر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الزوار، منها مصليات للرجال والنساء ومسرح مفتوح يضم نافورة تفاعلية، ومواقف سيارات تصل عددها إلى 500 موقف، وألعاب للأطفال، وأكشاك متنوعة للأسر المنتجة والشركات العالمية ونحو 36 جلسة، و21 مظلة وممشى بطول 700 متر و 4 مجمعات لدورات المياه.



ويتميز منتزه الحسام الذي يحضى باهتمام أمانة المنطقة بتوفير كل ما يحقق راحة ورفاهية الزوار، بمناظره الطبيعية والمساحات الخضراء التي تجعل الزوار يشعرون بالراحة والهدوء، حيث يحتوى على بحيرة اصطناعية واسعة تصل مساحتها إلى 1200 متر مربع، و شلالين يصل ارتفاع كل منهما إلى 10 أمتار، ونافورة تصل مساحتها إلى 1000 متر، ويوجد به 4 آلاف شجيرة، و 1400 شجرة، فضلاً عن إطلالته الساحرة التي تطل على مدينة الباحة وطريق الملك فهد المؤدي إلى محافظة المخواة.



ومن ضمن الأنشطة التي تقام بالمنتزه وتستهوي جميع أفراد المجتمع، الجسر المعلق، وممشى السحاب، وألعاب الأطفال، ومحال التسوق والمطاعم والمقاهي، إلى جانب وجود عربات متنقلة للتجول بالزوار داخل المنتزه.

وخلال موسم الصيف يستقبل منتزه الحسام ومنتزهات المنطقة الأخرى آلاف الزوار من داخل المنطقة وخارجها ومن دول الخليج والدول الأخر، الذي يقضون أوقاتًا ممتعة في ظل الأجواء الجميلة المعتدلة المصحوبة بزخات المطر ونسمات الهواء الباردة والمناظر الطبيعية وجريان الأودية.