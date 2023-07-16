تحذير من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية

البلاد – جدة

تواصل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، فعاليات النسخةَ الثانية من حملة “صدّ المتصيّد” للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية، التي يمكن أن تعرض بيانات المستخدمين للخطر والسرقة من قبل أشخاص مجهولين.

وأوضحت أن الحملةَ تستهدفُ رفع الوعي بأنواع التواصل الاحتيالي، وتحّفيز الأفراد على عدم مشاركة بياناتهم الحسّاسة، والتبليغ عن أي مكالمـة أو رسـالة نصـية إحتياليـة، أوعن أي موقع مزيّف ومجهول، وعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، وفهم طرقهم المتجدّدة وكيفية التصدي لها والتبليغ عنها، مشيرة إلى أن المتصيّد يستغل قلة تركيز المستخدم وثقته الزائدة للوصول إلى أهدافه التي يجب التصدي لها.

وكشفت الهيئة من خلال الحملة عن أنواع الاحتيال المستخدمة من أبرزها المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، بجانب الروابط المشبوهة، حيث دعت إلى التبليغ عن المكالمات والرسائل النصية عبر إرسال رسالة إلى الرقم 330330، فيما خصصت للتبليغ عن الروابط المشبوهة موقع “ترشيح السعودية”.