انطلاق فعاليات قرية بن عضوان السياحية

البلاد ــ أبها

تشهد قرية بن عضوان السياحية “في مركز بيحان ببلحمر “شمال مدينة أبها”، هذه الأيام فعاليات سياحية متميزة، وذلك ضمن موسم صيف عسير 2023م.

ويشتمل البرنامج الصيفي للقرية على عدد من الفعاليات الثقافية والشعبية والفنون الأدائية، وعروض مسرحية مع ركن للأطفال، إضافة إلى تخصيص موقع لطبخ وتقديم المأكولات الشعبية بالتعاون مع عدد من الأسر المنتجة. وتستقبل القرية زوراها يوميًّا منذ ساعات الصباح الأولى في المتحف التاريخي، وتقدم مأكولات متنوعة وسط الطبيعة الخلابة التي تحيط بالمكان.

كما استقبلت قمم منطقة عسير زوارها أمس بزخات وفيرة من الأمطار منحتهم أوقاتًا ماتعة مزجت بين درجات الحرارة المنخفضة التي وصلت إلى أقل من 17 درجة مئوية نهارًا والطبيعة الخلابة،التي تنساب خلالها شلالات الماء القادمة من أعالي الجبال.

وشهد الطريق المؤدي لمتنزه “السودة “وقرى “باحة ربيعة” و”طبب” و”زبنة” و”تيهان” سلاسل طويلة من مركبات السياح والزوار؛للاستمتاع بالرداء الأخضر الذي يكسو تلك المناطق،حيث قضوا يوم العطلة الأسبوعية وسط الطبيعة،واستمتعوا بتناول المشروبات الساخنة والمخبوزات الشعبية التي تعدها الأسر المنتجة،التي تعرض منتجاتها المحلية على جنبات الطريق بتنوع وخيارات متعددة. وشملت الأمطار كذلك محافظة رجال ألمع التي شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة أسمهت في إقبال الأهالي وزوار المنطقة على التنزه وارتياد المواقع التي اكتست بالرداء الأخضر.