الرياضة أخضر سيدات كرة الطاولة يواصل معسكره الإعدادي في مصر

البلاد- جدة

يواصل المنتخب السعودي للسيدات لكرة الطاولة تدريباته الإعدادية الخارجية في جمهورية مصر العربية، حيث يشارك الفريق في فئات البراعم والناشئين، ويعّد هذا المعسكر هو الأول من نوعه للمنتخب السعودي للسيدات، ويستمر حتى الثامن عشر من يوليو الجاري. وتترأس البعثة السعودية نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، سامية الفواز، فيما تواجدت هتون السدحان؛ بصفتها الرئيس التنفيذي. وتتولى المدربة رانيا صفوت قيادة الفريق خلال هذا المعسكر، الذي يضم عدداً من اللاعبات المميزات هن” غلا الغصاب، بتول العباد، جنى الزهراني، جنى باجحزر، مدى الزهراني، نهال القحطاني، فاطمة العوامي، زهراء العباد، جوانا القحطاني، حور الغامدي، ياسمين الماضي، حصة الخالدي”. ويأمل المنتخب السعودي للسيدات في استغلال هذه التدريبات الإعدادية لتحسين مستوى اللاعبات وتقديم أداء قوي في المنافسات المقبلة. حيث يعكس هذا المعسكر رغبة المملكة في تطوير رياضة كرة الطاولة للسيدات ودعمها بشكل فعال.