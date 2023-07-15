وزارة الرياضة تُعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024-2023

البلاد- الرياض

أعلنت وزارة الرياضة اليوم السبت 15 يوليو 2023م، التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2023-2024، الذي يعتمد على نتائج تقييم الأندية في مبادرة الحوكمة للموسم الرياضي الماضي 2022-2023، من الربع الأول حتى الربع الرابع.

وجاء التصنيف الإداري الجديد للأندية الرياضية للموسم المقبل على النحو التالي:

أولاً/ الفئة (أ):

استمر في هذه الفئة 3 أندية، وهي كل من: الاتفاق، الشباب، والهلال، بعد أن نجحوا في تحقيق المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، حيث ستحصل الأندية في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره (28) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

ثانياً/ الفئة (ب):

واصلت 6 أندية من الموسم الماضي المحافظة على تصنيفها في هذه الفئة، وهي: الفيصلي، والحزم، والتعاون، والفيحاء، والفتح، والنصر، مع صعود 9 أندية من الفئات الأدنى، وهي: أبها، والرياض، والقادسية، والعدالة، وضمك، والأهلي، والنهضة، والتقدم، والشعلة، ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة للموسم الرياضي المقبل 15 نادياً، حققوا متوسط 6 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (23) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

ثالثاً/ الفئة (ج):

استمر في هذه الفئة 6 أندية من الموسم الماضي، وهي: الباطن، والوحدة، والرائد، والخليج، والاتحاد، والطائي، مع صعود 16 نادياً من الفئات الأدنى، وهي: العروبة، والجيل، وهجر، والبكيرية، والخلود، والدرعية، والنجمة، وأحد، والأخدود، والصقر، والسلام، والانتصار، والجبلين، والزلفي، والثقبة، ونجران، ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة 22 نادياً، حققوا متوسط تقييم 5 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (20) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

رابعاً/ الفئة (د):

حافظ ناديا وج والساحل، على موقعيهما في هذه الفئة، مع صعود 8 أندية من الفئات الأدنى، وهي: العين، والقيصومة، والذهب، والوشم، والصفا، وطويق، واللواء، والروضة، ليصبح مجموع أندية هذه الفئة 10 أندية، حققوا متوسط تقييم 4 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (2.5) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

خامساً/ الفئة (هـ):

10 أندية استمرت في هذه الفئة من الموسم الماضي، وهي: الترجي، وجدة، ومضر، والنجوم، والكوكب، وعرعر، وعفيف، والريان، والنعيرية، والجندل، حققوا متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في الموسم الماضي، مع انضمام 7 أندية من الفئة (و) وهي: السر، والهداية، وجبة، والجواء، والنور، والخويلدية، والزيتون، حققوا الشروط الأساسية لدخول مبادرة الحوكمة، ليصبح مجموع أندية هذه الفئة 17 نادياً، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (1) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

سادساً/ الفئة (و):

وشملت بقية الأندية البالغ عددها 104 أندية، التي لم تتمكن من الدخول في مبادرة حوكمة الأندية، بسبب عدم استيفائها الشروط المطلوبة للانضمام، ولن تحصل أندية هذه الفئة على أي مبالغ مالية، لكنها ستخضع لورش عمل وتدريب متواصل، تمهيداً لدخولها في التصنيف الموسم بعد المقبل 2024-2025.

تجدر الإشارة إلى أن أندية: وج، والترجي، وجدة، قد تم حرمانها من الصعود لفئات أعلى من فئاتها المعلنة أعلاه، على الرغم من حصولها على تقييم يمنحها أحقية الصعود للفئة الأعلى، وذلك بسبب ارتكابها عدداً من المخالفات، فيما سيتم تخفيض الدعم بمقدار 10% من قيمة الدعم المخصص لكل فئة للأندية التي عجزت عن الصعود لفئة أعلى.