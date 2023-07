موهبة البرازيل “ميسينيو” يثير صراع برشلونة وسان جيرمان

أصبح واعد نادي بالميراس البرازيلي، إستفاو ويليان الشهير بـ”ميسينيو” محور الصراع في ميركاتو الصيف بين برشلونة وباريس سان جيرمان، حسب وسائل إعلام.

يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت الجمعة أن كشّافي برشلونة وسان جيرمان يراقبون ميسينيو (16 عامًا) في الوقت الحالي تمهيدًا لتقديم عرض رسمي.



ويحظى برشلونة بفرصة أكبر من باريس في سباق التعاقد مع ميسينيو بالنظر إلى أن وكيل أعمال اللاعب هو أندري كوري، الذي عمل لأكثر من 10 سنوات في إدارة النادي الكاتالوني، وهو حاليًا وكيل أعمال الموهبة فيتور روكي (18 عامًا) لاعب أتلتيكو باراناينسي، الذي انتقل رسميًا إلى برشلونة قبل أيام.



ينشط ميسينيو في مركز الجناح الهجومي، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، حيث بات في الفترة الأخيرة محور اهتمام الإعلام البرازيلي، عطفًا على مستوياته المميزة.



وحسب المصدر، فإن اللاعب منفتح أكثر على اللعب في برشلونة، بعد اكتسب لقبه “ميسينيو” من محاولاته لمحاكاة أسلوب لعب أسطورة الـ”بلوغرانا” ليونيل ميسي.

Seria uma pintura! 😱😱

Estevão, garoto de 15 anos do Palmeiras, dispara, dribla dois e para em grande defesa do goleiro do Goiás #ge #copinha pic.twitter.com/6JJBRkRdji

— ge (@geglobo) January 22, 2023