ريال مدريد يُعير مدافعه الشاب فاييخو إلى غرناطة

أعار ريال مدريد -وصيف الدوري الإسباني الموسم الماضي- المدافع الشاب خيسوس فاييخو (26 عامًا) إلى غرناطة- حسب بيان رسمي السبت.



وسينشط فاييخو مع الفريق الأندلسي خلال الموسم المقبل 2023-2024، على أن يعاود أدراجه إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم.

غرناطة كان قد تمكّن من الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي 2022-2032، وضمن الصعود إلى الدرجة الممتازة “لا ليغا”.

ولم يثبّت فاييخو أقدامه مع ريال مدريد منذ الانتقال إليه عام 2015 من ريال سرقسطة مقابل نحو 5 ملايين يورو.

وأعار النادي الملكي فاييخو إلى 4 أندية هي بالترتيب” سرقسطة وإنتراخت فرانكفورت وولفرهامبتون وغرناطة”.



ونشط فاييخو في المواسم الـ3 الأخيرة معارًا إلى غرناطة، حيث ظهر معه في 51 مباراة.