ريال مدريد يُعير مدافعه الشاب فاييخو إلى غرناطة

أعار ريال مدريد -وصيف الدوري الإسباني الموسم الماضي- المدافع الشاب خيسوس فاييخو (26 عامًا) إلى غرناطة- حسب بيان رسمي السبت.
وسينشط فاييخو مع الفريق الأندلسي خلال الموسم المقبل 2023-2024، على أن يعاود أدراجه إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم.
غرناطة كان قد تمكّن من الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي 2022-2032، وضمن الصعود إلى الدرجة الممتازة “لا ليغا”.
ولم يثبّت فاييخو أقدامه مع ريال مدريد منذ الانتقال إليه عام 2015 من ريال سرقسطة مقابل نحو 5 ملايين يورو.
وأعار النادي الملكي فاييخو إلى 4 أندية هي بالترتيب” سرقسطة وإنتراخت فرانكفورت وولفرهامبتون وغرناطة”.
ونشط فاييخو في المواسم الـ3 الأخيرة معارًا إلى غرناطة، حيث ظهر معه في 51 مباراة.
✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Jesús Vallejo (@JesusVallejo), nuevo jugador del Granada CF. #𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 || #VallejoNazarí
— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) July 15, 2023