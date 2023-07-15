الرياضة

ريال مدريد يُعير مدافعه الشاب فاييخو إلى غرناطة

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ذو الحجة / 1444 هـ      15 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد

أعار ريال مدريد -وصيف الدوري الإسباني الموسم الماضي- المدافع الشاب خيسوس فاييخو (26 عامًا) إلى غرناطة- حسب بيان رسمي السبت.


وسينشط فاييخو مع الفريق الأندلسي خلال الموسم المقبل 2023-2024، على أن يعاود أدراجه إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم.

 

غرناطة كان قد تمكّن من الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي 2022-2032، وضمن الصعود إلى الدرجة الممتازة “لا ليغا”.

 

ولم يثبّت فاييخو أقدامه مع ريال مدريد منذ الانتقال إليه عام 2015 من ريال سرقسطة مقابل نحو 5 ملايين يورو.

 

وأعار النادي الملكي فاييخو إلى 4 أندية هي بالترتيب” سرقسطة وإنتراخت فرانكفورت وولفرهامبتون وغرناطة”.


ونشط فاييخو في المواسم الـ3 الأخيرة معارًا إلى غرناطة، حيث ظهر معه في 51 مباراة.

 

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