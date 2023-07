رسميًا .. أرسنال يتعاقد مع ديكلان رايس

أعلن أرسنال -وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي- السبت، عن التعاقد مع لاعب وسط وست هام ومنتخب إنجلترا، ديكلان رايس (24 عامًا) حسب بيان رسمي.



وكلّف رايس خزائن أرسنال ما يقارب من 116 مليون يورو، حيث أمضى عقدًا يربطه مع النادي اللندني إلى صيف 2028، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.



وقال رايس عقب توقيع العقود: “جئت إلى أرسنال بطموح الفوز، الآن سنمضي قدمًا نحو خطوات أكبر، لحصد لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا”.



وبات رايس -صاحب 43 مباراة دولية- ثالث صفقة يبرمها أرسنال هذا الصيف، بعد المهاجم كاي هافرتز من تشيلسي، والمدافع يوريين تيمبر من أياكس.

