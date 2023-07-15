الرياضة

رسميًا .. أرسنال يتعاقد مع ديكلان رايس

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ذو الحجة / 1444 هـ      15 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
ديكلان رايس ينتقل إلى أرسنال

أعلن أرسنال -وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي- السبت، عن التعاقد مع لاعب وسط وست هام ومنتخب إنجلترا، ديكلان رايس (24 عامًا) حسب بيان رسمي.


وكلّف رايس خزائن أرسنال ما يقارب من 116 مليون يورو، حيث أمضى عقدًا يربطه مع النادي اللندني إلى صيف 2028، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.


وقال رايس عقب توقيع العقود: “جئت إلى أرسنال بطموح الفوز، الآن سنمضي قدمًا نحو خطوات أكبر، لحصد لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا”.


وبات رايس -صاحب 43 مباراة دولية- ثالث صفقة يبرمها أرسنال هذا الصيف، بعد المهاجم كاي هافرتز من تشيلسي، والمدافع يوريين تيمبر من أياكس.

 

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