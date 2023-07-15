الرياضة العدالة يواصل تدريباته في معسكر تركيا

البلاد- جدة

واصل الفريق الأول لكرة لقدم بنادي العدالة برنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي، الذي يقيمه في تركيا بقيادة المدرب الجديد الكرواتي إنتي ميشا، استعداداً للموسم الرياضي 2023 – 2024. وجاءت تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، حيث خصصت الفترة الأولى التي أُقيمت في صالة الجيم للجوانب اللياقية من خلال تدريبات خاصة، فيما كانت الفترة المسائية في الملعب، وركز فيها الكرواتي ميشا على الجوانب اللياقية والفنية، وامتد التدريب لساعة ونصف وسط حضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس عبدالعزيز المضحي ونائبه عبدالله العبدالله.