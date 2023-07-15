” آلاء ودلال” تتأهلان لربع نهائي بطولة العالم للسنوكر للناشئين

الرياض- محمد الجليحي
تأهلت لاعبتا المنتخب السعودي للسنوكر” آلاء الحلوة ودلال الشمري” إلى دور الثمانية بمنافسات تحت 21 عاما للناشئات في بطولة العالم للسنوكر للناشئين، التي تجرى منافساتها بالرياض بمشاركة 15 منتخبا.
وجاء تأهل اللاعبة آلاء الحلوة بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة A، بينما تأهلت اللاعبة دلال الشمري بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة D في دوري المجموعات. ويعتبر التأهل اللاعبتين آلاء ودلال إنجازا تاريخيا؛ كونهما أول لاعبتين سعوديتين تتأهلان إلى هذا الدور في بطولة العالم.
وفي ذات البطولة، خرج لاعب منتخبنا السعودي فارس آل مدن من البطولة، بعد خسارته في دور الـ 16 من لاعب منتخب الصين سيو زيو، وكان لاعبا المنتخب السعودي للسنوكر أيمن العمري وعمر الصيني قد خسرا مواجهتيهما في دور الـ 24 بعد أن خسر العمري من منافسة الصيني، وخسر اللاعب عمر الصيني أمام منافسه الباكستاني، وبذلك ودع لاعبو المنتخب السعودي للسنوكر البطولة رسميا.
وستقام اليوم السبت مواجهات دور الثمانية في منافسات الناشئين تحت 21 سنة وكذلك دور الثمانية في منافسات الناشئات تحت 21 سنة.