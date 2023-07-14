ريال مدريد يُقدّم “أغلى عقد” في التاريخ إلى مبابي

يستعد ريال مدريد لتقديم عقدٍ هو الأغلى في تاريخ كرة القدم؛ للحصول على خدمات مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي (24 عامًا).

وطبقًا لإفادة من منصّة “ديفنسا سنترال” المقرّبة من دوائر ريال مدريد، فإن النادي الملكي قد فتح قنوات الاتصال بالفعل مع محيط مبابي.



وينقضي عقد مبابي مع الـ”بي إس جي” ينهاية الموسم المقبل 2023-2024، ورفض اللاعب علانية تمديد تعاقده، ليصبح رحيله عن النادي حتميًا.



وبحسب “ديفنسا سنترال” سيبلغ راتب مبابي السنوي الإجمالي مع ريال مدريد قرابة 140 مليون يورو، متضمنًا حقوق الصور والإعلانات والبنود المتغيّرة.



وسيقدّم ريال مدريد عقدًا لمدة 6 أعوام إلى مبابي، ما سيجعله يربح ما يقارب 850 مليون يورو، خلال مدّة التعاقد الإجمالية مع “لوس بلانكوس”.