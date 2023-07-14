جامعة الملك خالد تطلق برامج جديدة في الدراسات العليا

أبها : البلاد

استحدثت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، عددًا من البرامج النوعية في الدراسات العليا (الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه)، في سبع كليات مختلفة، وذلك بدءًا من العام الجامعي القادم 1445هـ، شملت مجالات جديدة وحيوية كالتراث الوطني والفيزياء الطبية والتعلم الإلكتروني وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وتسعى الجامعة إلى تحديث ومواءمة برامجها مع الإستراتيجيات الوطنية ومنها إستراتيجية تطوير منطقة عسير وإستراتيجية الجامعة 2030 التي أطلقت مؤخرًا، وكذلك الاتساق مع احتياجات سوق العمل والمتطلبات العلمية والبحثية، وذلك من خلال إعداد الدراسات الميدانية، والتواصل مع جهات التوظيف الحكومية والخاصة؛ لبناء وتصميم البرامج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 واحتياجات المستفيدين وسوق العمل.

وشملت التخصصات الجديدة، الدبلوم العالي في الفقه الإسلامي، وماجستير أصول الفقه (بالمقررات والمشروع البحثي) في كلية الشريعة وأصول الدين، وفي كلية التربية، اُستحدث برنامج الدبلوم العالي في التعلم الإلكتروني، وماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس العامة، وفيه خمسة مسارات، تضمنت مناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والمناهج وطرق تدريس الرياضيات، والمناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، إضافةً إلى تخصص دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة، ويتضمن أربعة مسارات هي، المناهج وطرق التدريس العامة، والمناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، والمناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والمناهج وطرق تدريس الرياضيات.

وفي كلية العلوم الإنسانية استُحدث برنامج الدبلوم العالي في التراث الوطني، كما استُحدث في كلية الأعمال، ماجستير تحليل بيانات الأعمال، وماجستير المحاسبة الأكاديمي، وفي كلية العلوم تم استحداث ماجستير العلوم في الرياضيات المالية، وماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات، وماجستير العلوم في الفيزياء الطبية، وماجستير العلوم في الكيمياء الصناعية.

وفي كلية الهندسة أطلقت الجامعة ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، وماجستير العلوم في الهندسة المدنية، وماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية، إضافةً إلى ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي في كلية علوم الحاسب الآلي.