الرياضة انطلاق الجولة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق بمشاركة أشهر لاعبات الجولف

البلاد- الرياض

تواصل رياضة جولف السيدات رحلتها مع استعدادات ملعب نادي سنتورين للجولف لاستقبال الجولة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق المُقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، حيث تترقب الجماهير منافسات البطولة التي تجمع أكبر محترفات اللعبة حول العالم خلال الفترة بين الـ 14 والـ 16 من الشهر الجاري. وأكد الإعلان عودة كل من الأمريكية نيلي كوردا والأيرلندية ليونا ماغواير إلى ملعب سنتورين، إذ تحتل كوردا وصافة تصنيف أفضل اللاعبات في العالم، كما واصلت منذ العام الماضي تقديم أداءات لافتة، حيث حلت في المراكز العشرة الأولى في ست بطولات من أصل ثمانٍ شاركت في منافساتها، وكان أبرزها حلولها ثالثة في بطولة شيفرون للأبطال التي تعد أولى البطولات الكبرى في الموسم الرياضي الجاري. ومنذ العام 2019، نجحت البطلة الأولمبية كوردا في الحفاظ على ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في تصنيف رولكس الدولي، وهو ما يعزّز من مكانتها كإحدى أبرز نجمات رياضة الجولف في العالم.

في المقابل، تستعد ماغواير لخوض منافسات محتدمة، نظراً لمشاركة أبرز النجمات البريطانيات، وعلى رأسهن المُصنفة التاسعة عالمياً جورجيا هول، والمُصنفة الـ 23 تشارلي هال، والمُدافعة عن اللقب برونت لو التي أبهرت الجماهير بعد نجاحها في حسم منافسات الموسم الماضي على الملعب ذاته بالوصول إلى الحفرة الأخيرة بضربة دون المعدل من على بُعد 55 ياردة. وستبحث ماغواير عن تقديم نفسها بصورة تعكس حقيقة المستويات اللافتة التي قدمتها على مدار العام 2022، حيث حفرت اسمها في تاريخ رياضة الجولف كأول أيرلندية تنجح في خطف لقب ضمن منافسات الجولة الأوروبية إثر فوزها ببطولة درايف أون، ولم تكتفِ بذلك حيث عادت إلى تحقيق أفضل مراكزها في البطولات الكبرى، حين حلت رابعة في ترتيب بطولة أي آي جي المفتوحة للسيدات، قبل أن تنهي الموسم بتحقيق المركز الثاني في منافسات بطولة جولة سي إم آي. وستمنح جولة لندن أضواء جديدة لمبادرة نادي السيدات أولاً التي أطلقتها جولف السعودية في العام 2020، بهدف منح ألف سيدة سعودية فرصة تجربة رياضة الجولف والتدرب على ممارستها، إذ تشارك في منافسات الفرق لهذه الجولة كل من: دانة المطيري وسعاد الفيصل إلى جوار أفضل لاعبات العالم.

وتأتي هذه الفرصة الاستثنائية للاعبتين بناءً على نجاحهما في الاستفادة من البرامج التدريبية التي هدفت منذ يومها الأول إلى تطوير مواهب السعوديات، ومنحهن فرص خوض أكبر المنافسات والاحتكاك بأكبر الأسماء في عالم الجولف، وهو ما يعكس بوضوح فرص النجاح الكبيرة التي تنتظر هاويات هذه الرياضة والراغبات في تجربتها أو الاستفادة من برامجها التدريبية. وتبلغ سلسلة بطولات أرامكو للفرق منتصف رحلتها في العاصمة البريطانية عبر الجولة الثالثة، قبل أن تنتقل في رابع جولاتها إلى هونغ كونغ خلال الفترة بين الـ 6 والـ 8 من أكتوبر المقبل، ومنها إلى الجولة الأخيرة والمنتظرة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة بين الـ 27 والـ 29 من الشهر ذاته.

وعلى مدار السنوات الماضية، اكتسبت السلسلة شعبية كبيرة، خصوصاً أنها تُقام ضمن جدول الجولة الأوروبية لجولف السيدات، إضافة إلى نظامها المبتكر الذي يجمع بجانب المنافسات الفردية بين 108 لاعبات منافسات الفرق التي تضم كل منها ثلاث لاعبات محترفات ولاعباً هاوياً، كما تقدم جوائز قيمتها مليون دولار أمريكي، وتمنح المشاركات فرصة جمع نقاط سباق الجولة الأوروبية نحو كوستا دل سول ونقاط تصنيف رولكس الدولي للمحترفات.