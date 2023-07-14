الرياضة ” السومة والمسيليم والمؤشر” يغادرون الأهلي

البلاد- جدة

أبلغت إدارة النادي الأهلي الثلاثي” عمر السومة، وياسر المسيليم، وسلمان المؤشر” بأنهم خارج حسابات الفريق الأهلاوي في الموسم الرياضي الجديد 2024/2023، وتحاول إدارة النادي الأهلي ترتيب أوراق الفريق؛ تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل المرتقب. وكان الأهلي قد أعلن تعاقده، مع الثنائي السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، ويسعى الأهلي لحسم صفقة البولندي زيلنسكي القادم من نابولي، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد، فيما تتواصل اتصالات إدارة النادي مع النجم الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو مانيه للانضمام لصفوف الفريق في الموسم الجديد.