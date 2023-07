الاتحاد الأوروبي يُغرّم برشلونة نصف مليون يورو

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” نادي برشلونة الإسباني بغرامة نصف مليون يورو، بسبب مخالفات مالية بالموسم الماضي 2022-2023.

لجنة الرقابة المالية فرضت عقوبات مماثلة أيضًا اليوم الجمعة على عدّة أندية أوروبية؛ أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وطرابزون سبور التركي.



وجاء في بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي، أن برشلونة غُرّم بنصف مليون يورو؛ لإدراجه أرباحًا في الميزانية، من مبيعات أصول غير ملموسة، حيث اعتبرت اللجنة أن هذه المبيعات ليست دخلًا مناسبًا للوائح الاتحاد الأوروبي، وتحايلًا من النادي لموازنة ميزانيته.

كما غُرّم مانشستر يونايتد بـ300 ألف دولار؛ بسبب تعديه الحد الأقصى من الخسائر المفروضة من لجنة الرقابة في الاتحاد الأوروبي، حيث تحظر قواعد اللعب المالي النظيف أن تتعدى خسائر الأندية 30 مليون يورو على مدار 3 سنوات متتالية.



في حين وقّع الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة مليوني يورو على كل من طرابزون سبور التركي، ورويال أنتويرب البلجيكي لنفس السبب.

