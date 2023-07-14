إحباط تهريب 102,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

نجران : البلاد

استمرارًا للحملة الأمنية الميدانية على مهربي ومروجي المخدرات، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، لتهريبهم (102,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.