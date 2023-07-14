الأخيره

إحباط تهريب 102,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1444 هـ      14 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

نجران : البلاد

استمرارًا للحملة الأمنية الميدانية على مهربي ومروجي المخدرات، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، لتهريبهم (102,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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