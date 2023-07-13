6 آلاف قطعة أرض مجانية للأسر

البلاد – الرياض

كشف برنامج سكني عن إتاحة نحو 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري عبر موقع وتطبيق “سكني” في معظم مناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

وبيّن “سكني” أن منطقة مكة المكرمة حظيت بـ 3982 قطعة أرض مجانية، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 911 قطعة أرض مجانية، فيما أتاح البرنامج 224 قطعة أرض في المنطقة الشرقية، وأتاح البرنامج 168 قطعة أرض في منطقة القصيم.

وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”، والتي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.