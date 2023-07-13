5 ملايين مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي

البلاد – الدمام

حقق مطار الملك فهد الدولي نموًا في الحركة الجوية بنسبة 17 ٪ خلال العام الحالي ، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار أكثر من 5 ملايين مسافر. وبلغ عدد الرحلات أكثر من 46 ألف رحلة، بنسبة نمو 14 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويبلغ عدد شركات الطيران العاملة عبر مطار الملك فهد الدولي 42 شركة طيران، منها منها 3 شركات وطنية، و39 شركة أجنبية، بزيادة 5 شركات طيران جديدة انضمت للعمل عبر المطار خلال عام 2023م ، وتنطلق الرحلات من المطار إلى 62 وجهة دولية وداخلية مباشرة، بزيادة 12 وجهة هذا العام.

يأتي ذلك في ظل الدعم اللامحدود من القيادة لقطاع النقل الجوي، والذي يتجسد في حجم الطفرة الحاصلة في قطاع الطيران وتنافسيته العالمية ، ومواكبته لحالة الانتعاش والنمو في قطاعات وطنية أخرى منها الترفيه والسياحة في المملكة، وقدرة المطار على ربط المدن السعودية بمدن العالم الأخرى في الشرق والغرب، ما يمكن السياح والزائرين من مختلف دول العالم من الوصول إلى المملكة، والتعرف على برامجها الترفيهية ومبادراتها السياحية ومواقعها الأثرية.