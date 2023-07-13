24 عارضاً بمهرجان المانجو في أملج

البلاد ــ أملج

انطلقت في محافظة أملج، أمس فعاليات مهرجان المانجو الثاني ،الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة،بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي،وبمشاركة 24 عارضاً من مزارعي المانجو،وذلك بمركز الاحتفالات العامة بالمحافظة.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة أملج المهندس هشام بن عبدالله المنزلاوي أن المهرجان يستمر أربعة أيام ،يحتوي على العديد من المشاركات التي من أبرزها المنتجات التحويلية من المانجو، مشيراً إلى أن مكتب الوزارة يهدف من خلال تنظيم هذا المهرجان إلى مساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من المانجو داخل المحافظة وخارجها.

وثمَّن المهندس المنزلاوي مشاركة الجهات الحكومية والمزارعين الفعالة في المهرجان،مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم الفني والتقني لمزارعي المنطقة كافة،لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أوالصحية بما تحمله من فوائد غذائية جمة،داعياً الجميع إلى حضور فعاليات المهرجان التي تبدأ من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام المهرجان الأربعة.