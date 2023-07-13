11 ملياراً التسوق ببطاقات الصراف والائتمان

البلاد – جدة

بلغ حجم التسوق ببطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في المملكة، نحو 11.19 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو الحالي، مقارنة بنحو 12.12 مليار ريال للأسبوع السابق له ، وذلك وفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي(ساما).

وتفصيلا ، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 166.49 مليون عملية ، وتصدر قطاع الملابس والأحذية القطاعات المنخفضة من حيث قيمة عمليات نقاط البيع، بنسبة 42 %، تلاه قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 22 %، ثم قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 18 %، فيما تصدر قطاع التعليم القطاعات المرتفعة بنسبة 125 %، تلاه قطاع مواد التشييد والبناء بنسبة 86 %.

وبالنسبة لقيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن ، تصدرت الرياض بنحو 3.37 مليار ريال، ما يمثل 30 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.62 مليار ريال، وتركز إنفاق المستهلكين ، على قطاع المطاعم والمقاهي ﺑـ1.75 مليار ريال، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.67 مليار ريال.