وزارة الداخلية تقيم ورشة عمل “التحديات وفرص التحسين”

الرياض : البلاد

أقامت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية بإمارات المناطق، ورشة عمل تحت عنوان “التحديات وفرص التحسين”، للملتقى التنموي السنوي.

واستعرض المجتمعون تجربة إمارتي المنطقة الشرقية والباحة في استضافة وتنظيم الملتقيين الأول والثاني، ومناقشة التحديات والفرص والإمكانات والممكنات التي تُحسّن وتطور الملتقيات السنوية للمبادرات والتجارب التنموية الناجحة لإمارات المناطق.

وعلى هامش الورشة، عقد الاجتماع التناظري لوكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية لعام 1444هـ، واستعرض من خلاله التجارب السابقة وسبل تعزيز المخرجات.