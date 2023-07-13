موجز اقتصادي

مساهمات عقارية

قال المدير العام للاتصال الاستراتيجي للهيئة العامة للعقار السعودية، تيسير المفرج، إن إقرار مجلس الوزراء بالمملكة لنظام المساهمات العقارية يأتي امتداداً لتشريعات في عام استثنائي للقطاع العقاري لتنظيمه ، ومنها نظام الوساطة والتسجيل العقاري ، وذلك لإتاحة تمويل المشروعات وحفظ الحقوق وتعزيز وفرص الاستثمار في القطاع.

صفقة “معادن”

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن استيفاء الشروط واكتمال صفقة الاستحواذ على نسبة 9.9 % من الأسهم العادية شركة إيفانهو إليكتريك إنكك (ايفانهو) وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة ، موضحة في بيان لـ” تداول السعودية” أن شروط الصفقة تم استيفاؤها ولا يوجد تغير في التكاليف المرتبطة بالصفقة.

فرص استثمارية

في القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة رياض الخبراء، عدة فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، والمتمثلة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود وسكن ومحال صناعية، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية ونادي رياضي، في إطار تنويع الفرص للمستثمرين.