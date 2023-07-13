مئات الآلاف يتعلمون لغة لا يتكلم بها أحد

لندن- وكالات

لفت إقبال مئات آلاف الأشخاص على تعلم اللغة “الفاليرية” الخيالية” التي لا يتحدث بها أحد، النظر مجددًا إلى المدى الذي يمكن أن يصل إليه تأثير مثل ذلك المسلسل الخيالي، الذي نشر هذه اللغة، مستفيدًا من حاجات نفسية واجتماعية لدى متابعيه.

واللغة التي وردت في مسلسل “صراع العروش” أثار تعلمها تساؤلات حول ما إن كان ذلك يعد انفصالًا عن الواقع، أم فرط إعجاب بالمسلسل.

ويجيب أستاذ في علم الاجتماع لموقع “سكاي نيوز عربية”، على هذا السؤال، ويحلل من وجهة نظره ما الذي يدفع شخصًا لتعلم لغة المفترض أنه لن يستفيد منها، أو يستعملها في حياته، لافتًا إلى أن الحديث عن” اللغة الفاليرية” جاء في أعمال جورج مارتن، مؤلف روايات “الجليد والنار” التي تم منها اقتباس مسلسل “صراع العروش” الذي يحكي قصة خيالية عن حرب أهلية وحشية دارت بين فصائل من سلالة تارغيريان، والتقط اللغوي الأميركي، دافيد جي بيتيرسون، مفردات مارتن ليشكل منها اللغة بشكل أوسع.

وهي لغة ترويض التنانين لإمبراطورية خيالية في الرواية، وظهرت هذه اللغة لأول مرة عام 2012م خلال الموسم الثالث من المسلسل، وتم إطلاق أول دورة لتعلمها على تطبيق “دولينغو” عام 2017م.