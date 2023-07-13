تعـــزيز التــــــعاون مع تركيا في الإسكان والاستثمار

أنقرة – اسطنبول – واس

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مع وزير التجارة التركي في منتدى الأعمال السعودي التركي الذي انطلق في إسطنبول، وتناول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين كما استعرض فرص الاستثمارات السعودية – التركية، والشراكات ومنها مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.

كما بحث الوزير الحقيل مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية بأنقرة، سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها،حيث التقى كُلًّا من وزير التجارة التركي عمر بولات،ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي،ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وهنَّأهم بمناسبة تعيينهم في الحكومة الجديدة، كما التقى رئيسَ الاتحاد التركي لنقابة المقاولين إردال إيرين، وعدداً من أعضاء نقابة المقاولين.

وناقش الحقيل عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار في القطاعين الإسكاني والبلدي في المملكة، مستعرضًا التجربة السعودية في قطاع التطوير العقاري،بالإضافة إلى التجارب في مجال تطوير المدن والحفاظ على طابعها التاريخي.

وفي مارس الماضي شهدت الرياض فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي التركي” بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، وشارك فيه أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين، ويقدر حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال و23 مليار ريال خلال الفترة من 2017-2022م، وتوجد 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة وذلك في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.