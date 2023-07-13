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الملك‬⁩ يدعو أمير الكويت للمشاركة في اللقاء التشاوري الخليجي ودول آسيا الوسطى

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1444 هـ      13 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوته للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.

قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، له في قصر بيان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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