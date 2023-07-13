الملك‬⁩ يدعو أمير الكويت للمشاركة في اللقاء التشاوري الخليجي ودول آسيا الوسطى

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوته للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.