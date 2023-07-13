الرياضة السعودي فارس آل مدن يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للسنوكر

البلاد- الرياض

تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر فارس آل مدن إلى دور الـ 16 بمنافسات تحت 21 عاما في بطولة العالم للسنوكر للناشئين، التي تجرى منافساتها بالرياض بمشاركة 15 منتخبا.ط جاء تأهل آل مدن إلى دور الـ 16 بعد تصدر مجموعته B وفوزه في جميع المباريات، واختياره ضمن 4 لاعبين حققوا أفضل النتائج في دوري المجموعات، وتأهلهم مباشرة إلى دور الـ 16 من 14 مجموعة يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني إلى دور الـ 24. كما تأهل اليوم الخميس اللاعبان السعوديان أيمن العمري وعمرالصيني إلى دور الـ 24 بعد أن جاء أيمن العمري في المركز الثاني في المجموع D بعد تحقيق فوزين وخسارة واحدة، فيما جاء اللاعب عمر الصيني في المركز الثاني في المجموع E بعد تحقيق انتصارين وخسارة واحدة. وتقام مواجهات دور الـ 24 غدًا الجمعة؛ حيث يتأهل 12 لاعبا إلى دور الـ 16 بجانب اللاعبين الأربعة المتأهلين مباشرة إلى هذا الدور، وتقام مواجهات هذا الدور يوم السبت المقبل. وعلى صعيد منافسات الناشئات تحت 21 عاما، تختتم غدًا الجمعة مباريات دور المجموعات ويتحدد خلالها المتأهلات إلى دور الثمانية؛ حيث تتأهل صاحبات المراكز الأول والثاني من المجموعات الأربعة إلى دور الثمانية.