الجيش الروسي يتسلم أسلحة فاغنر

موسكو – وكالات

أعلن الجيش الروسي أنه تسلّم من مجموعة فاغنر أكثر من ألفي قطعة من المعدات العسكرية تشمل دبابات، عقب تمرد هذه القوات الخاصة الذي لم يستمر طويلا الشهر الماضي. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان “تسلّمنا أكثر من ألفي قطعة من العتاد والأسلحة”، مضيفة أن الجيش تلقى أيضا حوالي 2500 طن من الذخيرة، وحوالي 20 ألف قطعة سلاح خفيف.

وأضاف البيان “بما في ذلك المئات من الأسلحة الثقيلة: دبابات “تي-90″ و”تي-80″ و”تي-72 بي3” وراجمات صواريخ “غراد” و”أورغان”، وأنظمة “بانتسير”، ومدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا” عيار 122 مم، و”أكاسيا” 152 مم، و”غايتسنت” 152 مم، و”توليب” 240 مم، ومدافع هاوتزر ومدافع مضادة للدبابات وأنظمة هاون وشاحنات مدرعة متعددة الأغراض وناقلات جند مدرعة وسيارات وأسلحة خفيفة”.

كما أشار البيان إلى أن العشرات من المعدات العسكرية لدى “فاغنر”، والتي تم تسليمها للقوات المسلحة الروسية، لم تستخدم قط في ظروف القتال “من بين المعدات المستلمة عشرات القطع لم تستخدم قط في ظروف القتال.