الأهلي يحتفل بلقب الدوري المصري برباعية في شباك الزمالك

متابعة- محمود العوضي
تمكن فريق الأهلي القاهري من حسم لقاء القمة الذي جمعه مع غريمه التقليدي الزمالك، وذلك بعد فوزه برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري.
سجل الأهلي ثلاثية في الشوط الأول، حيث افتتح حسين الشحات التسجيل في شباك الزمالك في الدقيقة 2، وعاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36، وأحرز علي معلول الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول.
فيما سجل أحمد سيد «زيزو» الهدف الوحيد للزمالك في شباك الأهلي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. واختتم محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الرابع في شباك الزمالك بالدقيقة 94.
ويحتل الأهلي (المتوج بطلًا) صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ59 نقطة.
جووووول🔥⚽ في الدقيقة 1 وحتة أخدت من السوكة حتة 💥⚽.. حسين الشحات يطلق قذيفة ويسجل الهدف الأول مبكرًا للأهلي في مرمى الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/yAXulbYemt
— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
جووووول🔥⚽ قذائف الشحات لا تهدأ في شباك الزمالك لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي 💥⚽ pic.twitter.com/T24qIkU0KX
— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023