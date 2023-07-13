الرياضة

الأهلي يحتفل بلقب الدوري المصري برباعية في شباك الزمالك

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1444 هـ      13 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
تمكن فريق الأهلي القاهري من حسم لقاء القمة الذي جمعه مع غريمه التقليدي الزمالك، وذلك بعد فوزه برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري.

سجل الأهلي ثلاثية في الشوط الأول، حيث افتتح حسين الشحات التسجيل في شباك الزمالك في الدقيقة 2، وعاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36، وأحرز علي معلول الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول.

فيما سجل أحمد سيد «زيزو» الهدف الوحيد للزمالك في شباك الأهلي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. واختتم محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الرابع في شباك الزمالك بالدقيقة 94.

ويحتل الأهلي (المتوج بطلًا) صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ59 نقطة.

 

 

 

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كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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