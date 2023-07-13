الأهلي يحتفل بلقب الدوري المصري برباعية في شباك الزمالك

جووووول🔥⚽ في الدقيقة 1 وحتة أخدت من السوكة حتة 💥⚽.. حسين الشحات يطلق قذيفة ويسجل الهدف الأول مبكرًا للأهلي في مرمى الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/yAXulbYemt

— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023