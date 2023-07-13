الأفاعي..” مخلوقات اجتماعية”

كاليفورنيا – وكالات

توصلت أبحاث إلى نتيجة جديدة مرتبطة بالأفاعي؛ مفادها أنها مخلوقات «اجتماعية» تصبح «دافئة ومحبوبة» بمجرد وجودها مع غيرها من أبناء نوعها. وبحسب دراسة من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا، فإن الثعبان يشعر بالراحة؛ لكونه قريبًا من نوعه، مثل البشر تمامًا- حسب «سكاي نيوز».

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل»، تكتسب الثعابين إحساسًا بالرفاهية، عندما تتلوى مع ثعابين من جنسها، مع ملاحظة انخفاض بمعدل ضربات قلبها. وقال مؤلف الدراسة ويليام هايز: «الناس حريصون على قتل الأفاعي، لكن هذه الحيوانات حساسة وقادرة على الانفعالات».