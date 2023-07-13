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إحباط ترويج 44.6 كيلوجراما من الحشيش بحوزة شخص

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1444 هـ      13 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قبض مركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش في منطقة جازان على مواطن لترويجه (44.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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