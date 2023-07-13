إحباط ترويج 44.6 كيلوجراما من الحشيش بحوزة شخص

البلاد : متابعات

قبض مركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش في منطقة جازان على مواطن لترويجه (44.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.