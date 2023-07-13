أمانة جدة تطرح 12 فرصة استثمارية

جدة : البلاد

طرحت أمانة محافظة جدة، 12 فرصة استثمارية متنوعة ما بين مراكز تجارية ومطاعم ومبانٍ لرياض الأطفال ومحطات وقود، وملاعب ومستودعات ومواقف للسيارات, ضمن المجموعة الاستثمارية الثانية لعام 2023 التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والسياحية للمدينة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وحددت أمانة جدة المواقع المخصصة لمحطات الوقود بفئة (ب)، في كل من “شارع مدائن الفهد بحي النزلة الشرقية، وشارع حائل بحي الرويس، وشارع خالد بن الوليد بحي الشرفية”، التي تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة.

كما حددت المواقع الاستثمارية المخصصة لإقامة محال تجارية في حي البشائر، ومبنى تجاري في حي القرينية، كإنشاء وتشغيل وصيانة، إلى جانب ترميم مبنى تجاري في حي غليل وتشغيله وصيانته، وتأجير مبنى قائم لإقامة مطعم فاخر أو مقهى في حي البغدادية الشرقية.

وشملت الفرص الاستثمارية المعلن عنها، تأجير موقع لإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب في حي الشراع، وآخر لإقامة مبنى رياض أطفال في الحي نفسه، فضلًا عن موقع لإقامة مستودعات في حي الساحل، وموقع لإقامة مواقف سيارات متعددة الطوابق على طريق المدينة بحي الشرفية.

ودعت أمانة جدة، الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، للتقدم عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، والبحث في فرص المنافسات الاستثمارية، التي تتراوح مدة عقود استثمارها، ما بين 5 و 10 و 15 و25 سنة.