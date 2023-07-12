7 مليارات لدعم الأمن الغذائي

البلاد – الرياض

يستهدف صندوق التنمية الزراعية تقديم تمويلات بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال، خلال العام الحالي لدعم الأمن الغذائي. أوضح ذلك المتحدث الرسمي للصندوق حبيب الشمري، مضيفًا أنه تم توقيع عقود قيمتها 926 مليون ريال؛ لتمويل واردات فول الصويا والشعير والذرة الصفراء، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة، بجانب تمويلات أخرى لمشروعات زراعية.

وأشار الشمري إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة العام الماضي بلغت 6.5 مليار ريال، وأن الصندوق لديه برامج متعددة لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي، من خلال تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية؛ لتعزيز نمو القطاع بمختلف مجالاته.