الرياضة

طرح عروض تذاكر الحجز المبكر لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1444 هـ      12 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر- الرياض
أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، عن طرح عروض تذاكر الحجز المبكر، لأسرع سباق على حلبة شوارع في العالم. وبدءًا من اليوم، سيتم طرح تذاكر الدخول العام والمدرجات الرئيسة لأيام السباق الثلاثة، للبيع أمام الجمهور المحلي والدولي، مع خصومات بنسبة 20 ٪، إلى جانب طرح تذاكر الضيافة المتميزة للأيام الثلاثة بخصومات بنسبة 10 ٪، وذلك لفترة محدودة فقط.

وتعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، مع عودة قمة رياضة المحركات في شهر مارس المقبل، وتحديدا في الفترة من 7-9 مارس بعطلة نهاية أسبوع، بانطلاق فاعليات السباق الرابع لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024، بعد أن شهدت الحلبة من قبل ثلاثة سباقات حافلة بأقوى اللحظات المذهلة في الفورمولا 1.

وأمام حشد تجاوز 140 ألف متفرج، عبر سائق ريد بُل المكسيكي سيرجيو بيريز خط النهاية على حلبة كورنيش جدة، بعد سباق قوي أثبت قيمة سباق الفورمولا 1 في جدة، والحماس الذي امتد لـ 50 لفة، ليكون السائق الثالث الذي يحقق الفوز في جدة؛ حيث لم يتمكن أي سائق من تكرار فوزه على حلبة الشوارع الأسرع على روزنامة الفورمولا 1، فهل سنرى اسمًا جديدًا يضاف إلى قائمة الفائزين في زيارتها الرابعة العام المقبل؟

 

وإلى جانب المنافسات الحماسية على حلبة السباق، تعد عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في جدة جمهورها مرة أخرى بمجموعة حافلة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية، التي تضم نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم.

وشهدت الحفلات الموسيقية العام الماضي عروضًا مذهلة، قدمها أكبر النجوم مثل كالفن هاريس وأفروجاك وتشارلي بوث وترافيس سكوت وأحمد سعد، وتعمل شركة رياضة المحركات السعودية على وضع قائمة مميزة أخرى من النجوم، التي ترضي جميع الأذواق في حفلات العام المقبل، لضمان الحفاظ على حماس الجمهور بعد انتهاء إثارة السباقات على الحلبة، وتضمن تذاكر الأيام الثلاثة الوصول للحفلات الموسيقية بعد السباق.

 

وأعرب مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بطرح عروض تذاكر الحجز المبكر اليوم، وقال: “على الرغم من مرور شهور قليلة فقط على استضافة السباق الثالث لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، إلا أننا بدأنا بالفعل التخطيط للسباق الرابع في العام المقبل، وبدأنا من اليوم طرح عروض الحجز المبكر لجمهورنا المتحمس. وبينما ننتظر تأكيد الموعد النهائي للسباق، فإننا على ثقة من حماس الجمهور لحضور عطلة نهاية أسبوع أخرى في حلبة كورنيش جدة والاستمتاع بهذه التجربة المتميزة. وعليه فإننا ندعو عشاق الفورمولا 1 إلى سرعة حجز تذاكرهم لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024 في أقرب وقت ممكن والاستفادة من هذا العرض الكبير، ونتطلع لرؤيتكم جميعاً في أسرع سباق على حلبة شوارع في العالم العام المقبل”.

ويوفر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024 للجمهور مجموعة متنوعة من خيارات التذاكر، وهي المدرجات والدخول العام ونادي البادوك والضيافة المتميزة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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