طرح عروض تذاكر الحجز المبكر لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024

هاني البشر- الرياض
أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، عن طرح عروض تذاكر الحجز المبكر، لأسرع سباق على حلبة شوارع في العالم. وبدءًا من اليوم، سيتم طرح تذاكر الدخول العام والمدرجات الرئيسة لأيام السباق الثلاثة، للبيع أمام الجمهور المحلي والدولي، مع خصومات بنسبة 20 ٪، إلى جانب طرح تذاكر الضيافة المتميزة للأيام الثلاثة بخصومات بنسبة 10 ٪، وذلك لفترة محدودة فقط.
وتعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، مع عودة قمة رياضة المحركات في شهر مارس المقبل، وتحديدا في الفترة من 7-9 مارس بعطلة نهاية أسبوع، بانطلاق فاعليات السباق الرابع لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024، بعد أن شهدت الحلبة من قبل ثلاثة سباقات حافلة بأقوى اللحظات المذهلة في الفورمولا 1.
وأمام حشد تجاوز 140 ألف متفرج، عبر سائق ريد بُل المكسيكي سيرجيو بيريز خط النهاية على حلبة كورنيش جدة، بعد سباق قوي أثبت قيمة سباق الفورمولا 1 في جدة، والحماس الذي امتد لـ 50 لفة، ليكون السائق الثالث الذي يحقق الفوز في جدة؛ حيث لم يتمكن أي سائق من تكرار فوزه على حلبة الشوارع الأسرع على روزنامة الفورمولا 1، فهل سنرى اسمًا جديدًا يضاف إلى قائمة الفائزين في زيارتها الرابعة العام المقبل؟