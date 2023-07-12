شؤون الحرمين تواصل برنامج “رحلة الحاج”

البلاد ــ مكة المكرمة

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية استقبال زوارها لبرنامج “رحلة حاج” ضمن مبادرة “مهوى الأفئدة وملتقى الفكر و المعرفة”، الذي دشنه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في وقت سابق، بالتعاون مع مشرفي حملات الحجاج.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن البرنامج يهدف إلى الإثراء النوعي لتجربة الضيوف من خلال البرامج الفكرية والمعرفية المتنوعة، حيث تبدأ رحلتهم من رحاب المسجد الحرام ثم زيارة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ولمكتبة الحرم المكي الشريف، ثم استراحة يتخللها لقاء تحاوري فكري معرفي يتم تعريفهم من خلالها على ما يحتويه مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من معالم تحكي جوانب الأصالة والمعاصرة في صناعة الكسوة من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل، كما يشارك الحجاج في حياكة قطعة من المطرزات والتعرف على الصنّاع المهرة وذوي الخبرة الرائدة في الحياكة والتطريز والصيانة والصباغة، بعدها يزورون مكتبة الحرم المكي الشريف للاطلاع على مصادر من أمهات الكتب العلمية والمخطوطات ومعلومات ثرية.

وتابع النافعي ويختتم بعد ذلك الضيوف رحلتهم في التعرف على فضائل الحرمين وما فيهما من مآثر وآثار عظيمة، والعديد من المعلومات حول الكعبة المشرفة والمقام وزمزم والحطيم والصفا والمروة. وأشار إلى أن برنامج “رحلة حاج” يُعد من البرامج التي تحرص الرئاسة على تقديمها بدءاً من دخول الحاج إلى بيت الله الحرام حتى يعود إلى بلاده غانماً بالأجر والثواب، ناقلاً إعجاب الحجاج بالرحلة ومشيدين بالعناية والاهتمام التي تحظى بها مكتبة الحرم المكي الشريف من تطوير للخدمات المقدمة للزوار من الحجاج والعمار والباحثين وطلبة العلم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.