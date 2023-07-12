الرياضة

رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع الموهبة البرازيلية فيتور روكي

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ذو الحجة / 1444 هـ      12 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
فيتور روكي إلى برشلونة

تعاقد نادي برشلونة -بطل إسبانيا- مع المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي (18 عامًا) من أتلتيكو باراناينسي، حسب بيان رسمي صادر الأربعاء.

 

وانضم روكي إلى الـ”بلوغرانا” مقابل نحو 40 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى صيف 2031، بشرط جزائي ضخم بلغ 500 مليون يورو للاعب المُلقّب بالنمر.

 

وقال برشلونة: إن روكي سينشط الموسم المقبل مُعارًا إلى باراناينسي، على أن ينضم إلى تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز بداية من موسم 2024-2025.

 

سجّل روكي 15 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة بقميص أتلتيكو باراناينسي الموسم الماضي 2022-2023 في كل المسابقات من إجمالي 30 مباراة.

 

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