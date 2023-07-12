بــــدء الغـــــبرة بمنطقة جازان واستمرار موجة الحر

البلاد ــ جدة

مع إشتداد درجة حرارة الصيف في مختلف المناطق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، استمرار موجة الحر على عموم مناطق المملكة والخليج، وهي من قوية إلى شبه قوية، وضرورية لنضج التمور، خاصة في الشرقية والمدينة.

وقال الحصيني “عبر حسابه بموقع تويتر”، إن الجديد في الأمر أنه منذ عدة أيام بدأت تشتد الحرارة على الوسطى، التي تمر بموجة حر تعتبر شبه قوية، وهي ضرورية لنضج التمور، ومتوقع استمرارها عدة أيام قبل أن تخف قليلاً، ثم متوقع معاودة ارتفاعها مرة أخرى.



وأضاف أنه إذا استمرت الأجواء الحارة جداً على الوسطى لأيام أكثر، وهو متوقع حسب النماذج العددية للطقس، فإنّ هذا يعني نضج التمور بشكل جيد في السوق المحلي خلال الأيام القادمة بالنسبة للوسطى، ومزيد من التمور من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. وأشار الحصيني إلى أن تأخر الحر هذا العام على الوسطى يعتبر إيجابيا وفي صالح المزارع، باعتبار نزول التمور بشكل متدرج، وبالتالي تطول فترة تسويق التمور مما يجعل المزارع يربح أكثر، وهو أيضاً في صالح المستهلك باعتبار طول فترة الخراف أو الرطب.

من ناحية أخرى تشهد منطقة جازان خلال هذه الأيام تزايدًا في كمية الغبار المتطاير في الهواء، إذ يعتبر هذا الموسم من الظواهر الطبيعية الشائعة في المناطق الغربية الجنوبية، ويؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في المنطقة. وشهدت منطقة جازان في الأيام الأخيرة انخفاضًا طفيفًا في مدى الرؤية بسبب الغبار الناشئ من الرياح الرملية. ويبدأ موسم الغبار عادة في يونيو، ويستمر حتى منتصف الصيف، أي نحو أواخر شهر يوليو ومطلع أغسطس، ويمر بمراحل عدة؛ إذ يبدأ بظهور الغبار الخفيف الذي يزداد كثافة مع مرور الأيام، وهي مراحل يتم حسابها بعدد من الأيام، ولا تتساوى مواسم الغبار سنوياً.

ويؤدي الغبار أحيانًا إلى تدني مستوى الرؤية على الطرق السريعة والأماكن العامة، ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ويؤثر على حركة الملاحة الجوية والبرية، ويسهم في خفض درجات الحرارة.

وفي ضوء ذلك ينصح المختصون بأخذ الحيطة والحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تأثيرات موسم الغبار، ومن بينها: استخدام الأقنعة الواقية، وتغطية الأنف والفم، وتفادي الخروج في الأماكن المعرضة للغبار الشديد، وحصر والتجول في الأماكن المغلقة، كما يجب الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وتحذيراتها حول السلامة العامة خلال هذا الموسم.