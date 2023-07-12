الأخيره

القبض على 3 مواطنين يروجون الإمفيتامين

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1444 هـ      12 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قبضت شرطة محافظة رنية على (3) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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