إطلاق 8 أندية صيفية تقنية للشباب والفتيات

البلاد – الرياض

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة، 8 أندية صيفية تقنية تحت شعار “نحو صيف تقني مبدع 2023م” في عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة، لتنمية المهارات التقنية والمهنية للشباب والفتيات تزامنًا مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف الخامس عشر من شهر يوليو لتعزيز مفهوم التدريب مدى الحياة، ومنحهم المهارات اللازمة لبدء الأعمال الحرة.

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، أن هذه الأندية تحظى بدعم من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وتهدف إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال نشر ثقافة التدريب التقني والمهني في المجتمع، واكتشاف وصقل مهارات ومواهب الشباب والفتيات، واستثمار طاقاتهم ببرامج وفعاليات مفيدة خلال إجازة الصيف.

وأكد الدحيلان أن الأندية الصيفية التي جرى إطلاقها تقدم دوراتها وفعالياتها مجانًا، وتقام بالكلية التطبيقية بالرياض، والكلية التقنية بالخرج، والكلية التقنية بأبها، والكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، والكلية التقنية بالمدينة المنورة، والكلية التقنية بالقطيف، وبالإدارة العامة بالجوف، وبنادي المؤسسة بمدينة الرياض.

يذكر أن المؤسسة قامت بدراسة الدورات وتصميمها لتمنح الشباب مهارات حياتية متنوعة تتناسب مع التطلعات المستقبلية وتسهم بجودة الحياة، وتنوعت لتشمل العديد من المهارات مثل التوعية السيبرانية، وفن المونتاج بالأدوبي وبريمير، والتصوير الاحترافي، وصيانة الأجهزة الذكية، ودروات ركوب الخيل، والسباحة, إضافة للعديد من البرامج التي تخدم الشباب والفتيات.